'ABD'de OPEC'e anti tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petrodoları bırakacak'

Suudi Arabistan'ın ABD'de OPEC üyelerine anti tröst davaları açılmasına izin veren yasanın çıkarılması halinde petrolünü dolar dışındaki para birimleri üzerinden satmakla tehdit ettiği öğrenildi. Bunun gerçekleşmesi halinde petrodoların çökeceği belirtiliyor.

© REUTERS / Hamad I Mohammed Dünyanın en karlı şirketi belli oldu

Suudi enerji politikasını yakından bilen kaynaklara göre, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi devletlerin dokunulmazlığını çiğneyip anti tröst davalarının muhatabı olmalarına yeşil ışık yakması ihtimaline karşı, Riyad'daki enerji yetkilileri petrolü dolar cinsinden satmayı bırakma kartını çıkardı.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklardan biri, Suudi enerji yetkililerinin bu tehdidi ABD'deki en üst düzey muadillerine ilettiklerini belirtti.

NÜKLEER SEÇENEK

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE 'Biz olmasak 2 hafta bile dayanamaz' diyen Trump'a Suudi Veliaht'tan yanıt: Suudi Arabistan ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı Kaynaklardan biri, "Suudiler doları nükleer seçenek olarak ellerinde tuttuklarını biliyor" derken, bir başkası "Suudiler diyor ki, bırakalım Amerikalılar NOPEC'i geçirsin de Amerikan ekonomisi çöksün."

AMERİKAN MALİ GÜCÜNÜN TEMEL DİREKLERİNDEN

Riyad petrolünü dolar cinsinden satıp petrolden elde ettiği gelirlerle ABD Hazinesi'nden devlet tahvilleri satın alıyor, buna da 'yatırım' deniliyor. Karşılığında da ABD, Suudi kraliyetini her türlü koruyor. Petrodolar, ABD’nin küresel mali gücünün temel direklerinden birini oluşturuyor.

REZERV PARA STATÜSÜNÜ KAYBEDEBİLİR

OPEC'in en çok petrol satan ülkesi Suudi Arabistan'ın petrol ticaretini başka para birimleri üzerinden yapmasının, ABD dolarına '1 numaralı uluslararası rezerv para birimi' statüsünü kaybettirme potansiyeline sahip bir hamle olacağı belirtiliyor.

Zaten OPEC üyesi İran ve Venezüella, ABD'nin ekonomik saldırısı altında olmalarından ötürü petrodoları büyük oranda bıraktı. OPEC üyesi olmayan Rusya da bu yönde hazırlık yapıyor. Büyük enerji tüketicileri Çin ve Avrupa Birliği de küresel ticaret yapılan para birimlerinin çeşitlendirilmesini destekliyor.

OPEC'E KARŞI NOPEC

Riyad'ın tepkisini çeken tasarının adı, 'No Oil Producing and Exporting Cartels Act' (NOPEC), yani 'Petrol Üretip İhraç Eden Kartellere Hayır Yasası'.

TRUMP 2011'DE TARAFTARDI

İlkin 2000 yılında sunulmuş olan tasarı, Donald Trump'ın başkanlığında tekrar gündeme geldi.

OPEC üyelerine yönelik dava tehditleri sayesinde Washington'a küresel petrol üretimi, petrolün piyasaya sunulması ve fiyatları üzerinde kontrol becerisi verebillecek NOPEC hakkında Trump 2011'de yayımlanan bir kitabında olumlu konuşmuştu. Tasarıya resmen destek açıklamamış olan Trump, şimdiki halde sözünün Riyad tarafından petrol piyasalarında dinlenmesi karşılığı Suudi çıkarlarını kollama politikası güdüyor.

YATIRIMLARIN TASFİYESİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Suudi para rejimi, riyali dolara sabitlemiş durumda. Kraliyetin ABD'de 1 trilyon dolarlık yatıırmı var. Reuters'e konuşan Suudi kaynaklar, NOPEC yasalaşırsa Suudi yatırımlarının tasfiyesi de seçenekler arasında.