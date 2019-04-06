Seçime 3 gün kala Netanyahu: Gazze Şeridi’ni Abbas’a vermeyeceğim

Netanyahu, Gazze Şeridi için en iyi seçeneğin işgal ve yönetmek olduğuna vurgu yaparak, "Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Abbas) kasten Filistin Yönetimi’nin paralarının Gazze girişini durdurdu. Böylece Gazze’yi ayaklandıracaktı ve biz de Gazze'yi işgal etmenin bedelini ağır bir can kaybıyla ödeyebilirdik. Abbas da İsrail’in sırtında gümüş tabak üzerinde Gazze’yi alacaktı. Ancak bu asla olmayacak. Gazze Şeridi’ni Mahmud Abbas’a vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
'BU ASLA OLMAYACAK'
'BATI ŞERİA'DAN TEK BİR YAHUDİYİ DAHİ ÇIKARMAYACAĞIZ'
Batı Şeria’dan tek bir Yahudi’yi dahi çıkarmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, “Onlar orada İsrail’in egemenliğinde varlıklarını sürdürecekler ve biz de onların güvenliklerinden sorumlu olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, Suriye’deki varlığıyla İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdüğü İran’ın bölgedeki gücüne dikkati çekerek, “İsrail, etrafında radikal bir İslam’ın olduğunun idrakine varmalıdır. İran, dev bir İslam devletidir ve atom bombası elde etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İsrail radyosuna çarşamba günü bir konuşma yapan Netanyahu, birçok Arap lidere abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü alması önerisinde bulunduğunu ancak hiçbir liderin bunu kabul etmediğini söylemişti. Netanyahu, pek çok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı" ifadesine yer vermişti.
FİLİSTİN'DE BÖLÜNMÜŞLÜK SORUNU
Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında problemler bulunuyor.
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