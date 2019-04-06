Seçime 3 gün kala Netanyahu: Gazze Şeridi’ni Abbas’a vermeyeceğim

© REUTERS / Ronen Zvulun Netanyahu: Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’de 9 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi Israel Hayom gazetesine açıklamalarda bulundu. Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi ile Fetih hareketi yönetimindeki Batı Şeria arasında süren bölünmüşlüğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da iki ayrı yapı var. Öyle sanıyorum ki bu uzun vadede öyle devam edecek. Bu durum da İsrail için kötü değil." dedi.

Netanyahu, Gazze Şeridi için en iyi seçeneğin işgal ve yönetmek olduğuna vurgu yaparak, "Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Abbas) kasten Filistin Yönetimi’nin paralarının Gazze girişini durdurdu. Böylece Gazze’yi ayaklandıracaktı ve biz de Gazze'yi işgal etmenin bedelini ağır bir can kaybıyla ödeyebilirdik. Abbas da İsrail’in sırtında gümüş tabak üzerinde Gazze’yi alacaktı. Ancak bu asla olmayacak. Gazze Şeridi’ni Mahmud Abbas’a vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

'BU ASLA OLMAYACAK'

© AFP 2019 / Justin Tallis Kerry: İsrail-Filistin barışı için tek yol iki devletli çözüm

Başkenti Doğu Kudüs olan Batı Şeria ve Gazze’de bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme ilişkin ise Netanyahu, “Eğer birileri bizi iki taraftan (güney batı ve doğudan) saracak bir Filistin devleti olacağını düşünüyorsa, bu da asla olmayacak." diye konuştu. Netanyahu, ABD’nin henüz açıklanmayan "Yüzyılın Anlaşması" projesinin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamının korunması, İsrail’in Batı Şeria üzerinde tam egemenliği ve Kudüs’ün bölünmezliği şartlarını içerdiğini belirtti.

'BATI ŞERİA'DAN TEK BİR YAHUDİYİ DAHİ ÇIKARMAYACAĞIZ'

Batı Şeria’dan tek bir Yahudi’yi dahi çıkarmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, “Onlar orada İsrail’in egemenliğinde varlıklarını sürdürecekler ve biz de onların güvenliklerinden sorumlu olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, Suriye’deki varlığıyla İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdüğü İran’ın bölgedeki gücüne dikkati çekerek, “İsrail, etrafında radikal bir İslam’ın olduğunun idrakine varmalıdır. İran, dev bir İslam devletidir ve atom bombası elde etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail radyosuna çarşamba günü bir konuşma yapan Netanyahu, birçok Arap lidere abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü alması önerisinde bulunduğunu ancak hiçbir liderin bunu kabul etmediğini söylemişti. Netanyahu, pek çok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı" ifadesine yer vermişti.

FİLİSTİN'DE BÖLÜNMÜŞLÜK SORUNU

© AP Photo / Khalil Hamra Filistin'de Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşı görüşmeleri yeniden başlıyor

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında problemler bulunuyor.