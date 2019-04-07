Militanlar Suriye'nin üç bölgesinde ateşkesi ihlal etti

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, basın mensuplarına Suriye'de militanların son 24 saat içinde Lazkiye, Halep ve İdlib bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiklerini açıkladı.

Kupçişin, "Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Safsafa (1), Rueyset-İskender (1), El Haruha (1) ve Dahar-ebu-Esad (1) ilçelerinde, İdlib'in El Vasita (1) ilçesinde ve Halep'te (1) ateşkes ihlalinde bulundu" ifadelerini kullandı.

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Suriye Devlet Başkanı'nın sığınmacılar ve silahlı oluşumların eski mensupları da dâhil olmak üzere askerlik görevini ifa etmekten kaçınan kişilere yönelik af kararnamesinden dün itibarıyla 57 bin 300'den fazla kişinin yararlandığına dikkat çeken Kupçişin, Merkezin ülkedeki altyapı yenileme çalışmalarına yardım ettiğini, şimdiye kadar toplam 31 bin 500'den fazla konutun, 153 sağlık ve 840 eğitim kurumunun yenilendiğini, bin kilometreden fazla otoyol onarım çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

İnsani felaketin önlenmesi için sığınmacıların Tanf bölgesinden sürekli ikamet yerlerine dönebilmeleri amacıyla Celeb koridoruyla mobil geçiş kontrol noktasının devreye alındığını hatırlatan Kupçişin, bu noktaya özel olarak oluşturulmuş otobüs konvoylarının gönderildiğini, Suriye yönetiminin sığınmacıların güvenliğini ve belge yenileme kolaylığı garantisi verdiğini kaydetti.