Kayıt
03:50 07 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    İran lideri Hamaney, Abdulmehdi'den ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasını istedi

    © AA / Hamaney'in Basın Ofisi
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için çalışma yapılmasını istedi.

    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    Zarif'ten İran-Irak anlaşması yorumu: Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı
    Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Abdulmehdi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu dile getiren Hamaney,  "ABD'nin en kısa sürede askerlerini Irak'tan çekmesi için çalışma yürütmelisiniz" dedi.

    Hamaney, "ABD askerleri bir ülkede uzun süre kalınca onları çıkarmak problemlere yol açıyor.  ABD askerlerinin mevcudiyeti bölge ülkeleri ile halklarına zarar vermektedir." ifadelerini kullandı. İran lideri, Irak Meclisi, hükümeti ve siyaset adamlarının ABD'nin gözünde makbul olmadığını ve Washington'ın onları siyaset sahnesinden silmeyi planladığını dile getirdi.

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
    © AA /
    Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten 'İran ile ilişkileri güçlendirme' vurgusu
    ABD'nin sadece askeri olarak Irak'ta kalmayı hedeflemediğine işaret eden Hamaney, "Washington yönetiminin bu ülkede uzun süre kalmayı ve işgalin ilk yıllardaki gibi bir hükümet kurmayı planladığını" ifade etti. ABD ve Suudi Arabistan'ın gerçek niyetlerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü: "IŞİD Musul'u işgal edince bu ülkeler onlara silah ve teçhizat gönderiyordu. IŞİD yenilince Irak'ın dostu olduklarını dile getirmeye başladılar. ABD ve onun bölgedeki uzantıları, Irak'ın ulaştığı mevcut demokrasiyi, yönetimdeki siyasi hareketleri ve yöneticileri kendi çıkarlarına aykırı olarak görüyorlar."

    Abdulmehdi de İran ordusu ve halkının sürekli olarak yanlarında durduğunu ve IŞİD'i de bu sayede yendiklerini belirterek, "Irak ile İran ilişkileri tarihidir ve ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına hiçbir zaman bağlı olmayacağımızı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    İran ve Irak arasında ücretsiz vize uygulaması yarın başlıyor
    ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: İran, Irak’ı kendine ait bir şehir yapmaya çalışıyor
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ilk resmi Irak ziyareti
    Etiketler:
    İran - Irak ilişkileri, Adil Abdulmehdi, Ayetullah Ali Hamaney, Irak, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı
    2019 Filipinler Güzeli adayları basına tanıtıldı
    Karikatür
    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet