İran lideri Hamaney, Abdulmehdi'den ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasını istedi

© AFP 2019 / ATTA KENARE Zarif'ten İran-Irak anlaşması yorumu: Saddam savaşının kalıntılarından biri daha ortadan kalktı

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Abdulmehdi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu dile getiren Hamaney, "ABD'nin en kısa sürede askerlerini Irak'tan çekmesi için çalışma yürütmelisiniz" dedi.

Hamaney, "ABD askerleri bir ülkede uzun süre kalınca onları çıkarmak problemlere yol açıyor. ABD askerlerinin mevcudiyeti bölge ülkeleri ile halklarına zarar vermektedir." ifadelerini kullandı. İran lideri, Irak Meclisi, hükümeti ve siyaset adamlarının ABD'nin gözünde makbul olmadığını ve Washington'ın onları siyaset sahnesinden silmeyi planladığını dile getirdi.

ABD'nin sadece askeri olarak Irak'ta kalmayı hedeflemediğine işaret eden Hamaney, "Washington yönetiminin bu ülkede uzun süre kalmayı ve işgalin ilk yıllardaki gibi bir hükümet kurmayı planladığını" ifade etti. ABD ve Suudi Arabistan'ın gerçek niyetlerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü: "IŞİD Musul'u işgal edince bu ülkeler onlara silah ve teçhizat gönderiyordu. IŞİD yenilince Irak'ın dostu olduklarını dile getirmeye başladılar. ABD ve onun bölgedeki uzantıları, Irak'ın ulaştığı mevcut demokrasiyi, yönetimdeki siyasi hareketleri ve yöneticileri kendi çıkarlarına aykırı olarak görüyorlar."

Abdulmehdi de İran ordusu ve halkının sürekli olarak yanlarında durduğunu ve IŞİD'i de bu sayede yendiklerini belirterek, "Irak ile İran ilişkileri tarihidir ve ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına hiçbir zaman bağlı olmayacağımızı ilan ettik." ifadelerini kullandı.