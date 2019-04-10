ABD'li komutan ile görüşen Irak Cumhurbaşkanı Salih: Tansiyonu düşürün

Açıklamada, Salih'in bölgesel ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi, ortak eylemlerin hayata geçilmesi hedefi kapsamında, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine vurgu yaptığı belirtildi.
CENTCOM Komutanı McKenzie de terörün ortadan kaldırılması için ülkesinin Iraklı güçlere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.
ABD'NİN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NU TERÖR LİSTESİNE ALMASI
Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, CENTCOM'u terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.
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