'Sisi yönetimi, ABD'nin İran karşıtı ittifakından çekildi'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülffetah Sisi'nin 9 Nisan'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeden çok olumlu mesajlar çıkmasına karşın, Reuters haber ajansı Kahire'nin ABD destekli İran karşıtı ittifakı terk ettiğini duyurdu.

Sisi'nin kararı hakkında bilgi sahibi dört kaynağa göre, Kahire, ABD'nin İran'a karşı Arap müttefikleriyle birlikte Arap NATO'su kurma çabasından çekildiğini, Washington ile programın diğer katılımcılarına bildirdi. İngilizce kısaltması MESA olan, Ortadoğu Güvenlik İttifakı denilen projeden çekilme kararı, oluşumun pazar günü Suudi başkenti Riyad'da düzenlediği toplantı öncesi iletildi. Riyad toplantısından 2 gün sonra da Sisi-Trump görüşmesi gerçekleşti. Sis'nin bu kararının Trump yönetiminin İran'ı kuşatıp tecrit etme politikasına ağır darbe indirdiği belirtildi.

ÇEKİLME NEDENLERİ

© REUTERS / ADNAN ABIDI ABD ve Katar katılımıyla Riyad'da Arap NATO'su toplantısı

ABD'nin Şii İran'a karşı Sünni Müslüman müttefikleri askeri, siyasi, ekonomik paktta birleştirme çabasını ilerletmek için düzenlenen Riyad'daki toplantıya Mısır heyet göndermedi. Arap bir kaynak, Sisi yönetiminin girşimin ciddiliğinden şüphe duyduğu, hala genel çerçeveyi çizen somut bir programı önüne konulmuş görmediği ve projenin İran'la gerilimi tırmandırma tehlikesi nedeniyle çekildiğini söyledi.

Arap kaynağa göre, Trump'ın 2020 başkanlık seçiminde ikince kez göreve gelip gelmeyeceğine ve olası halefinin projeyi rafa kaldırıp kaldırmayacağına dair belirsizlik de bu kararda rol oynadı.

İlk kez 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından teklif edilen proje için bir Suudi kaynak "İyi gitmiyor" dedi.

'RUSYA VE ÇİN'E DE KARŞI'

Reuters'in geçen yıl ele geçirdiği gizli bir Beyaz Saray belgesine göre, Arap NATO'su projesi aynı zamanda Rusya ve Çin'in giderek büyüyen bölgesel nüfuzunu sınırlandırmayı amaçlıyor.

Mısır çıkınca geriye kalan MESA katılımcıları şunlar: ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar ve Ürdün.

'SİSİ'Yİ VAZGEÇİRMEK İÇİN BASKI YAPACAKLAR'

İki kaynak, MESA'da kalan ülkelerin girişimi ilerlettikleri ve Arap aleminin en büyük ordusuna sahip Mısır'ı çekilme kararından vazgeçirmek için baskı yapacaklarını söyledi. Bir kaynak "Kahire'nin kararı nihail değil" dedi. Bir başka kaynak ise "Hepimiz Mısır'ı geri istiyoruz. Ama geri dönmeye ikna olacağa benzemiyorlar" diye konuştu.