Irak Cumhurbaşkanı Salih: Komşulara zarar verecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayacağız

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo: Devrim Muhafızları zayıflamadan Ortadoğu'da barış ve istikrar mümkün değil

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Salih, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'yi kabul etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Salih, bölgede tansiyonu düşürme çağrısı yaparak, terör ve aşırılıkla mücadelede ortak paydalara vurgu yaptı.

Salih, "Irak komşularına zarar verecek ya da bölgede tansiyonu yükseltecek hiçbir eylemin başlangıç noktası olmayı kabul etmeyecek." ifadelerini kulandı.

ABD'NİN DEVRİM MUHAFIZLARI'NI TERÖR LİSTESİNE ALMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu. Ülkedeki en güçlü askeri yapı olduğu kabul edilen DMO, iç ve dış siyasette oldukça baskın olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutuyor.