'Suudiler Hafter'e on milyonlarca dolarlık yardım sözü verdi'

© AFP 2019 / Thierry Charlier AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki Trablus kentine saldırı başlatan General Halife Hafter'in Suudi Arabistan'dan on milyonlarca dolarlık yardım sözü aldığını öne sürdü.

WSJ'nin Suudi hükümetindeki kıdemli danışmanlara dayandırdığı iddiasına göre Suudi Arabistan, Hafter'e Trablus'a başlatılacak saldırıyı finanse etme sözü verdi.

İddiaya göre, 4 Nisan'da ülkenin başkenti Trablus'a yönelik askeri operasyonu başlamadan önce Hafter, yabancı yetkililerle bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

WSJ'ye göre söz konusu teklif, Suudilerle yapılan bir toplantıda sunuldu. General Hafter'in Suudi Arabistan ve Mısır tarafından zımni olarak desteklendiği biliniyor.

ABD ve Avrupa Birliği, Hafter'i saldırıdan kaçınmaya çağırırken, diğer güçler Hafter'in petrol zengini Libya'nın kontrolünü ele geçirme arayışına silah ve para desteği sağladı.