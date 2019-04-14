Rus askerler, Suriye'nin Dera bölgesine insani yardım ulaştırdı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin sözcüsü Aleksandr Makarenko, merkezde görevli Rus askerlerin Dera'nın Mutbin ve Basır ilçelerine 4 tonun üzerinde insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Makarenko, "Dera eyaletindeki yerleşimlere 4 tondan fazla gıda paketi ulaştırdık. Bu yerleşimlerde yaşayan binden fazla aileye insani yardım sağlandı" diye konuştu.

Makarenko ayrıca yardımların öncelikli olarak savaşta yakınlarını kaybeden Hıristiyan topluluklara yapıldığını kaydetti.

Basır Belediye Başkanı Said Mhanna da, "Savaş sırasında teröristler kasabamızı işgal edemedi, girmek üzereyken durduruldular ve Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşayan, Hıristiyan ve Müslüman olmak üzere birçok kişi bizde sığındı. Rusya'ya, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, vatandaşlarımıza ve ülkemize sağladıkları yardım için teşekkür etmek isterim" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin verilerine göre Rusya şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 100'e yakın insani yardım eylemi gerçekleştirdi, Suriye halkına yaklaşık 3 bin 340 ton gıda, su ve ilk ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık uzmanları ise 105 bin Suriyeliye sağlık hizmeti verdi.