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01:11 15 Nisan 2019
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    İsrail polisi Ramallah'ta göstericilere müdahale ediyor

    İsrail 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldı

    © REUTERS / Mohamad Torokman
    Ortadoğu
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    İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular dosyasıyla ilgilenen Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Esirler Yüksek Konseyi, İsrail'in 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

    İsrailli kadın polis
    © AA /
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    Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Esirler Yüksek Konseyi Başkanı Emin Şuman, Ramallah'ta Filistinli Esirler Günü faaliyetlerini başlatmak amacıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

    Yapılan açıklamada, "İsrail, 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldı. Halihazırda İsrail hapishanelerinde 5 bin 700 Filistinli bulunuyor" denildi.

    Bu yılın ilk çeyreğinde bin 600 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Filistinlilere her yıl 17 Nisan'a denk gelen Filistinli Esirler Günü faaliyetlerine aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunuldu.

    İsrail hapishanelerindeki tutuklular arasında 250 çocuğun bulunduğu, ayrıca Kudüs'te 36 Filistinli çocuğun ev hapsinde, 5'inin ise gözaltı merkezlerinde tutulduğu kaydedildi.

    İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİN 700'Ü HASTA

    Mescid-i Aksa / Aslanlı Kapı
    © AFP 2019 / AHMAD GHARABLI
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    Filistinli tutuklulardan 47'sinin kadın, 6'sının milletvekili, 500'ünün idari tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde 30'u kanser olmak üzere 700 hasta tutuklunun bulunduğu ifade edildi.

    Filistinli tutuklulardan 56'sının 20 yıldan fazla süredir İsrail hapishanelerinde tutulduğu, bunlardan 26'sının 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan önce cezaevine girdiğine işaret edilen açıklamada, en eski tutukluların 37 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan Kerim ve Mahir Yunus olduğu bilgisi verildi.

    Tutuklulardan 570'inin bir veya birden fazla kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığına işaret edilen açıklamada, 1967'den bu yana 78'i kasten öldürme ve idam, 73'ü işkence, 63'ü tıbbi ihmal, 7'si gardiyanlar veya askerler tarafından doğrudan ateş açılması sonucu olmak üzere toplam 221 Filistinli tutuklunun İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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    Etiketler:
    Gözaltı, İsrail polisi, Filistin Esirler Heyeti, Filistin, İsrail
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