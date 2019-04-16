İsrail'deki sağ partiler 'Netanyahu' dedi

İsrail'de geçen hafta yapılan genel seçimlerde meclise girmeyi başaran sağ partiler, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile yaptıkları görüşmelerde, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almayı tercih edeceklerini söyledi.

Meclise giren 4 sağ partinin desteğini alan Netanyahu böylelikle koalisyon hükümetini kurmak için gerekli milletvekili sayısı olan 61'e ulaştı.

© AP Photo / Burhan Ozbilici Leyla Halid: İsrail seçimlerinin bir anlamı yok çünkü işgalci ülkede demokrasi olmaz

Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini vereceği kişiyi belirlemek için 9 Nisan'daki seçimde meclise giren parti liderleriyle yaptığı görüşmelere bugün de devam etti.

Netanyahu'nun partisi Likud ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile Yair Lapid'in liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın aralarında bulunduğu 5 partinin heyetleriyle dün ayrı ayrı görüşen Rivlin, bugün de İşçi Partisi, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ve Birleşik Sağ Partisi heyetleriyle bir araya geldi.

Meclise 6 milletvekiliyle giren İşçi Partisi, koalisyon hükümetinin Gantz liderliğinde kurulmasını önerirken, beşer milletvekiliyle mecliste temsil edilecek İsrail Evimiz ve Birleşik Sağ Partisi, Netanyahu'yu desteklediğini açıkladı.

NETANYAHU KAOLİSYONU KURMAK İÇİN GEREKLİ SAYIYA ULAŞTI

© AP Photo / Oded Balilty İsrail seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Bu iki sağ partinin de Netanyahu'ya desteğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı'na destek veren milletvekili sayısı hükümeti kurmak için gerekli sandalye sayısı, 61'e ulaştı.

Meclise 36 milletvekili sokan Likud'un yanı sıra 8 milletvekilli Şas ile 7 milletvekilli Yahudi Birleşik Tevrat partileri de dün Rivlin'e Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini tercih edeceklerini iletmişti.

Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un liderliğini yaptığı bir diğer sağ parti olan ve meclise 4 milletvekili gönderen Kulanu'nun Netanyahu'ya destek verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Rivlin ile öğleden sonra bir araya gelmesi beklenen Kulanu heyetinin, koalisyon hükümetinin hangi ismin başkanlığında kurulacağına dair Cumhurbaşkanına kimin ismini vereceği ya da isim verip vermeyeceği merak konusu.

Kulanu'nun desteği olmadan da 120 sandalyeli mecliste koalisyon hükümetini kurmak için gerekli milletvekili sayısı 61'e ulaşan Netanyahu'nun kurulacak koalisyon hükümetine Kahlon'un partisini dahil edip etmeyeceği de henüz bilinmiyor.

RİVLİN'İN KARARI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Rivlin'in bugün koalisyon hükümetini kurma görevini kime vereceğini belirlemek için meclise giren partilerle yapacağı görüşmeleri tamamlaması bekleniyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu da yarın 9 Nisan'daki seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklayacak. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından Rivlin'in en geç bir hafta içinde koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü lidere bu görevi vermesi gerekiyor.

Netanyahu'ya destek veren partilerin koalisyon hükümetinin güvenoyu alması için gerekli sandalye sayısı 61'e ulaşması nedeniyle Rivlin'in hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yasalar gereği Cumhurbaşkanınca koalisyonu kurmakla görevlendirilen liderin, 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Ancak koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen parti liderine, talep etmesi halinde 2 hafta ek süre verilebiliyor.

Söz konusu parti lideri, verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa, Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer parti liderini görevlendiriyor. Bu lider de 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa genel seçimler tekrarlanıyor.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI

© REUTERS / Ronen Zvulun İsrail yarın sandık başına gidiyor, seçim yolsuzlukla anılan Netanyahu için kritik önemde

Kesin olmayan sonuçlara göre İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi 36, Mavi-Beyaz İttifakı 35 milletvekili çıkardı.

Bu iki parti arasında geçen kıran kırana seçim yarışında diğer partilerin parlamentodaki milletvekili dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

Şas 8, Yahudi Birleşik Tevrat 7, İşçi Partisi 6, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak 6, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz (Beyteynu) 5, Birleşik Sağ 5, Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un liderliğini yaptığı Kulanu (Hepimiz) Partisi 4, Meretz 4, Filistinlileri temsil eden diğer partilerden olan Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak ise 4 milletvekili.