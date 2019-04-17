İran Dışişleri Bakanı Zarif: Esad ile uzun bir görüşme yaptım, raporunu Erdoğan'a sunacağım

Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, ilk olarak mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki lider, Dışişleri Konutu'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin İran'a yönelik ambargolarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, "ABD'ye ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'GOLAN KARARINI TANIMAYACAĞIZ'
Çavuşoğlu ayrıca, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine almasını da "Ayrı bir tehlikedir, son derece yanlış bir karardır" diye niteledi.
Suriye'de siyasi bir çözüm için İran ve Rusya ile işbirliği yapma kararı aldıklarını anımsatan Çavuşoğlu, Astana ve Soçi süreçleriyle bunun faydasının görüldüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı bir barış, İdlib'te ateşkesin devamı için ABD'nin çekilme kararı dahil tüm konuları birlikte koordine etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Anayasa komisyonunun kurulması için de yine samimi gayretleri tüm dünya görmektedir" ifadelerini kullandı.
ZARİF: SURİYE'DE ESAD'LA UZUN BİR GÖRÜŞME YAPTIM
Cevad Zarif ise desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Zarif, şöyle devam etti: "Beşar Esad'la uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım. Biz İran olarak bölgedeki bütün ülkelerin iyi ilişkileri olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeyiz ancak isteklerimizi ve temennilerimizi bildiririz. Anayasa süreci ve komisyonu ile ilgili Rusya ve Türkiye ile ilgili iyi diyaloglarımız var. Anayasa komisyonunun başlaması için iki önemli konu var: Birincisi bu komisyonun kimlerden oluşacağı; İkincisi bu komisyonda genel olarak hangi usul ve esas hakim olacaktır. Tabii bunun detaylarına Suriye halkı karar verecek."
'ABD YASADIŞI İŞLEM YAPIYOR'
Zarif, bir soru üzerine ABD'nin iran'a yönelik yaptırımlarını da değerlendirdi: "ABD diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamaz. Hiçbir zaman bir ülke diğer ülkenin içindeki bazı unsurlarından yana davranmak için diğer menfaatleri kurban etmez. Geçen yılda İran'ın birçok ülkeyle ekonomik ilişkileri azaldı ancak ABD'liler İran'a satışa devam etti. Bu da ABD'nin ikiyüzlülüğü ve çifte standartının bir örneğidir. Bizim ABD'li firmalarla herhangi bir sıkıntımız yok. ABD'nin diğer ülkelerle ticaretimizi etkilemesine izin vermeyiz. ABD yasadışı bir işlem yapıyor. Bütün dünya ABD'nin bu tavrının karşısında olmalıdır."
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