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13:30 17 Nisan 2019
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    İran Dışişleri Bakanı Zarif: Esad ile uzun bir görüşme yaptım, raporunu Erdoğan'a sunacağım

    © AA / Fatih Aktaş
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Suriye'de Esad ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım" dedi.

    Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Khalid Al Mousily
    İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile görüştü
    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye ziyaretinde Beşar Esad’la görüştüğünü ve bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dosya sunacağını söyledi. 

    Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, ilk olarak mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki lider, Dışişleri Konutu'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    ABD'nin İran'a yönelik ambargolarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, "ABD'ye ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Rusya-Türkiye-İran
    © AA / Sefa Karacan
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bakanlarımız, ambargolar konusunu tüm muhataplarına açık ve net bir şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde arkadaşlarımız, bu konulardaki endişelerimizi ve düşüncelerimizi net bir şekilde ABD'li muhataplarına iletmiş oldu. Burada önemli olan bizim kendi aramızdaki dayanışmamız ve kararlılığımızdır” dedi.

    'GOLAN KARARINI TANIMAYACAĞIZ'

    Çavuşoğlu ayrıca, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine almasını da "Ayrı bir tehlikedir, son derece yanlış bir karardır" diye niteledi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır
    Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı ilan etmesi hakkındaki kararını değerlendirirken de "ABD'nin tek taraflı aldığı kararların, attığı adımların uluslararası sistemi tahrip ettiğini defalarca söyledik. Biz bu tür kararları tanımıyoruz ve tanımayacağız" diye konuştu.

    Suriye'de siyasi bir çözüm için İran ve Rusya ile işbirliği yapma kararı aldıklarını anımsatan Çavuşoğlu, Astana ve Soçi süreçleriyle bunun faydasının görüldüğünü söyledi. 

    Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı bir barış, İdlib'te ateşkesin devamı için ABD'nin çekilme kararı dahil tüm konuları birlikte koordine etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Anayasa komisyonunun kurulması için de yine samimi gayretleri tüm dünya görmektedir" ifadelerini kullandı.

    ZARİF: SURİYE'DE ESAD'LA UZUN BİR GÖRÜŞME YAPTIM

    Cevad Zarif ise desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başladı.

    Beşar Esad- Hasan Ruhani
    © REUTERS /
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    Suriye ziyaretine işaret eden Zarif, "Son üç yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye'de huzuru büyük oranda sağlamayı başardık. Biz Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'de çabalarımıza devam edeceğiz. Geçen iki günde Suriye'deydim. Orada bazı yetkililerle görüştüm. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunacağım. Umarım iki ülke birlikte bu bölgede daha güzel ilişkiler yaratabiliriz" dedi.

    Zarif, şöyle devam etti: "Beşar Esad'la uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım. Biz İran olarak bölgedeki bütün ülkelerin iyi ilişkileri olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeyiz ancak isteklerimizi ve temennilerimizi bildiririz. Anayasa süreci ve komisyonu ile ilgili Rusya ve Türkiye ile ilgili iyi diyaloglarımız var. Anayasa komisyonunun başlaması için iki önemli konu var: Birincisi bu komisyonun kimlerden oluşacağı; İkincisi bu komisyonda genel olarak hangi usul ve esas hakim olacaktır. Tabii bunun detaylarına Suriye halkı karar verecek." 

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD, İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladı
    Zarif, Suriye'de Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in yanı sıra Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir araya gelmişti.

    'ABD YASADIŞI İŞLEM YAPIYOR'

    Zarif, bir soru üzerine ABD'nin iran'a yönelik yaptırımlarını da değerlendirdi: "ABD diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamaz. Hiçbir zaman bir ülke diğer ülkenin içindeki bazı unsurlarından yana davranmak için diğer menfaatleri kurban etmez. Geçen yılda İran'ın birçok ülkeyle ekonomik ilişkileri azaldı ancak ABD'liler İran'a satışa devam etti. Bu da ABD'nin ikiyüzlülüğü ve çifte standartının bir örneğidir. Bizim ABD'li firmalarla herhangi bir sıkıntımız yok. ABD'nin diğer ülkelerle ticaretimizi etkilemesine izin vermeyiz. ABD yasadışı bir işlem yapıyor. Bütün dünya ABD'nin bu tavrının karşısında olmalıdır."

    Etiketler:
    Ambargo, Cevad Zarif, Beşar Esad, Recep Tayyip Erdoğan, İran, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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