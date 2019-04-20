Irak: Topraklarımız komşu ülkelere yönelik saldırı yeri olmayacak

Başkent Bağdat'ta bir grup gazeteciye Irak'ın istikrarı ve yeniden imar sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halbusi, "Topraklarımız komşu ülkelere yönelik saldırı yeri olmayacak." dedi.

© REUTERS / Khalid Al-Mousily Zarif: İran ile Irak arasındaki ilişkileri bozmak istediler

Komşu ülkelerin Irak'a yardım konusundaki vaatlerini yerine getirmesini temenni ettiğini kaydeden Halbusi, ülkesinin bölge ve Arap dünyasındaki yerini yeniden en güçlü şekilde alması gerektiğini ifade etti.

Halbusi ayrıca IŞİD'e karşı zafer kazandıklarına işaret ederek, toplumsal barış ve güvenliği hedef alan yeni radikal hareketlerin ortaya çıkmamasının çok önemli olduğunu ve bunun engellenmesi için hükümet olarak çaba harcadıklarını dile getirdi.