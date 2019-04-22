ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile telefonda görüştü

ABD’nin İran'a yaptırımlardan muaf tutulan 8 ülkenin muafiyet hakkının uzatılmayacağını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefonda görüştü.
© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Görüşmede ülkesinin Irak’a verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayan Pompeo, Irak’ın egemenliği ve refahını önemsediklerini söyledi.
ABD'nin İran’dan petrol ithal eden aralarında Irak’ın da bulunduğu 8 ülkeye yaptırımdan muafiyeti kaldırdığını açıklamasının ardından Irak Elektrik Bakanlığı, ülkede elektrik üretimi için İran doğalgazından başka bir alternatifleri olmadığını duyurmuştu.
UPDATE: Pompeo makes First 📞 to #Iraq PM after #Iran Waiver decision.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 22, 2019
Baghdad’s waiver expires 20 June: https://t.co/ntYNdt7sh3
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