Fly Erbil'in Erbil-Ankara uçuşları başladı

© REUTERS / Ümit Bektaş Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil'e gidiyor

Erbil-Ankara seferini tamamlayan ilk uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Seferler, pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilecek.

Uçuş saatleri Erbil için yerel saatle 13.00, Ankara için 16.00 olarak belirlendi.

Bilet fiyatları 99 dolardan başlayacak ve firmaların Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki ofislerinden satın alınabilecek.