ABD'nin yaptırım kararına İran'dan tepki: Panik ve çaresizliği gösteriyor

© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ABD'den resmi açıklama geldi: 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son veriyoruz

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İranlılara karşı artan ekonomik terörizm ABD rejiminin paniğini ve çaresizliğini ortaya koyuyor ve de işbirlikçilerinin kronik başarısızlığını” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ı mentionlayan Zarif, onun 'fake news' (yalan haber) çıkışlarına da gönderme yaptı. Zarif, “İşte gerçek haber, Donald Trump, antik Pers medeniyetinin mirasçıları, stratejilerini yabancıların ‘tavsiyelerine’ dayandırmaz –hele hele Amerikalılara” diye yazdı.

Escalating #EconomicTERRORISM against Iranians exposes panic & desperation of US regime—and chronic failures of its client co-conspirators.



REAL news, @realdonaldtrump: Inheritors of ancient Persian civilization don't base strategy on "advice" of foreigners—let alone Americans. — Javad Zarif (@JZarif) 23 Nisan 2019

​Beyaz Saray, dün İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu sekiz ülkeye ek süre tanınmayacağını, 2 Mayıs'tan itibaren bu ülkeleri muaf tutmaya son verileceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da amaçlarının İran'dan petrol alımını sıfıra düşürmek olduğunu vurgulamıştı.