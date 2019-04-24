Rusya Genelkurmayı: İdlib'de El Nusra güç topluyor, bölgenin yüzde 99'u onların kontrolünde

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Gacimagomedov, "Kasım 2018'de İdlib gerilimi azaltma bölgesinin yüzde 52'sini kontrolü altında tutan Nusra militanları, bugün ise yaklaşık yüzde 99'unu kontrol ediyor. İdlib'deki terör örgütü üyeleri varlığının Suriye'de çatışmaların sona erdiğini söylemeye imkan tanımıyor" ifadelerini kullandı.Muharebe potansiyellerini ve sayılarını artıran militanların Suriye hükümet güçlerine saldırı düzenlemekten vazgeçmediğini kaydeden Gacimagomedov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenleme olasılığının da devam ettiğinin altını çizdi.Rus general, "Teröristler tarafından sivil halka karşı kimyasal saldırı mizanseni düzenleme ihtimali gündemden çıkmadı. Sözde insani kuruluş Beyaz Miğferler, gerilimi azaltma bölgesindeki birkaç hastanede mizansen çekimi için gerekli ekipmanları hazırladı" dedi.