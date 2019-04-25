İran Savunma Bakanı: Petrol ihracatı tamamen kesilirse aynı güçte yanıt veririz

Moskova’daki 8. Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, Sputnik’e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan, İranlıların petrol ihracatına devam etme ve ABD ile doğrudan savaş ihtimallerini değerlendirdi.

Hatami, "İran, ABD’nin baskısına yanıt olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılabileceği uyarısında bulundu. Bu ne kadar mümkün ve bu tür eylemler bölge ve tüm dünyada durumu nasıl etkiler?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

İran ruhani lideri Ayetullah Hamaney, bu konudaki konuşmasında, İran yetkililerin desteğiyle petrolümüzü ihraç etmeye mutlaka devam edeceğimizin altını çizdi. Bu bizim için değerli ve ihtiyaç duyduğumuz bir deneyim olacak. Bizi kaynaklarımızdan mahrum etmeye çalışırlarsa onlara aynı güçte yanıt veririz ve bunun için tüm imkanlara sahibiz. Ancak petrol ihracatının tamamen kesilmesinin hiçbir etkisi olmayan ve çok acımasızca bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.

Kendisine "ABD’nin İran Devrim Muhafızları'nı terörist olarak gördüğü, İran’ın da CENTCOM’u terörist örgütler listesine aldığı koşullarda iki ülke arasında, misal Suriye’de, savaş yaşanabileceğini söylemek mümkün mü?" sorusu yöneltilen Hatami, "Gelecekte ne olacağını bilmeyiz, zaman gösterir. İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) elleri bölge halkının kanına bulaşan terörist olarak görüyor. Kurbanları arasında, İran yolcu uçağındaki 60’ı çocuk 290 kişi var. Bu yüzden artık bu bölgenin işlerine karışmamalılar" dedi.