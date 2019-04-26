Lavrentyev: İdlib anlaşması çok yavaş ilerliyor

Rusya lideri Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili anlaşmanı hayata geçirme sürecinin çok yavaş ilerlediğini belirtti.

Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen 12. Astana görüşmeleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, “İdlib anlaşmasının hayata geçirilmesi çok yavaş ilerliyor. Buna rağmen bu yönde belli bir ilerleme gözlemliyoruz. Bu konu çalışma grupları tarafından değerlendirildi, garanti ülkelerle, Suriye hükümeti heyetiyle bu konu görüşüldü” diye konuştu.

Anlaşmanın öngördüğü gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulması ve faaliyet göstermesi için başvurulması gereken eylemlerin ele alındığını anlatan Lavrentyev, “Dolayısıyla komşu bölgelerin militanların çeşitli saldırılarına maruz kalmaması için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Son zamanlarda militanların farklı yönlerde saldırıların sıklaştığını görüyoruz” dedi.