ABD, DSG'ye silah vermeye devam ediyor: 120 tır silah ile zırhlı araç gönderildi

© AA / Fatih Aktaş Türk Dışişleri: Macron'un DSG heyetini kabul etmesini kınıyoruz

DSG kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD, YPG’nin de içinde yer aldığı oluşumlara ağır silah ve zırhlı araç göndermeyi sürdürüyor.

Konuyla ilgili konuşan isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi:

“ABD, bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar ve pikap olarak tabir edilen araçlar gönderdi. Silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler ve diğer hafif silahlar var. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semelka sınır kapısından yapıldı. Oradan da tırlarla Kobani ve Deyr er Zor bölgesine getirildi. Sevkiyatla elimize ulaşanlar, DSG'nin merkezlerine dağıtıldı. ABD bize destek vermeye devam edecek. Ayrıca, silah ve lojistik desteğinin yanı sıra, kentlerin yeniden inşasına da yardımcı olma sözü verdiler. ABD Suriye'den çekilmeyecek. Çünkü çekilmenin hiçbir işareti yok. Suriye'de yeni üsler daha kuracak. Var olan üslerini ise genişletiyor."

© AFP 2019 / Delil SOULEIMAN DSG: Sözde IŞİD halifeliği nihai olarak yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.