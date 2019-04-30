İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: Petrol satılmaması nedeniyle halkın zor durumda kalmasına izin vermeyeceğiz

Konferansın ardından Hürmüz Boğazı konusundaki soru üzerine bir grup gazeteciye açıklamada bulunan Arakçi, şöyle dedi:
"İran İslam Cumhuriyeti’nin seçenekleri çok çeşitlidir ve bu çeşitli seçenekler hem siyasi hem de uluslararası girişimleri kapsamaktadır. Hürmüz Boğazını kapatma konusu da bizim askeri yetkililerimizin karar vereceği bir konudur ama ben bir diplomat olarak şiddetli yollara başvurmadan önce çok daha çeşitli yolların önümüzde olduğunu düşünüyorum. Biz bölge ülkeleri ve ortaklarımız ile sürekli bir şekilde iletişim ve istişare içerisindeyiz, bu Fars körfezinin etrafındaki ülkeleri de kapsamaktadır. Amerikalılar açıklamalarda bulunarak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın İran petrolünün yerini almak için aday olduklarını söylediler, bu Amerika’nın iddiasıdır ve biz bunu bu ülkelerin ağzından duymadık. Ama doğal olarak biz İran petrolünün satılmaması nedeniyle İran halkının zor durumda kalmasını ve başkalarının bu fırsattan yararlanmasına tabi ki izin vermeyeceğiz.”
'BİZİM PETROLÜMÜZ GEÇMEYECEKSE KİMSENİNKİ GEÇMEYECEK'
ABD ise İran yaptırımlardan artık hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını açıklamıştı. ABD’nin Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelere İran’dan petrol alımı için sağladığı muafiyetin 2 Mayıs’ta sona ereceği belirtiliyor.
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