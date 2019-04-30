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18:37 30 Nisan 2019
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    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi

    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: Petrol satılmaması nedeniyle halkın zor durumda kalmasına izin vermeyeceğiz

    © Sputnik / Gözde Ocak
    Ortadoğu
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    Gözde Ocak
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    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma konusuna askeri yetkililerin karar vereceğini belirterek, “Ben bir diplomat olarak şiddetli yollara başvurmadan önce çok daha çeşitli yolların önümüzde olduğunu düşünüyorum” dedi. Arakçi, İran petrolünün satılmaması nedeniyle İran halkının zor durumda kalmasını ve başkalarının bu fırsattan yararlanmasına da izin vermeyeceklerini vurguladı.

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
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    Türkiye ile siyasi istişareler kapsamında Ankara’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde “İran, Bölge ve Uluslararası Gelişmeler” başlıklı bir konferans gerçekleştirdi.

    Konferansın ardından Hürmüz Boğazı konusundaki soru üzerine bir grup gazeteciye açıklamada bulunan Arakçi, şöyle dedi:

    "İran İslam Cumhuriyeti’nin seçenekleri çok çeşitlidir ve bu çeşitli seçenekler hem siyasi hem de uluslararası girişimleri kapsamaktadır. Hürmüz Boğazını kapatma konusu da bizim askeri yetkililerimizin karar vereceği bir konudur ama ben bir diplomat olarak şiddetli yollara başvurmadan önce çok daha çeşitli yolların önümüzde olduğunu düşünüyorum. Biz bölge ülkeleri ve ortaklarımız ile sürekli bir şekilde iletişim ve istişare içerisindeyiz, bu Fars körfezinin etrafındaki ülkeleri de kapsamaktadır. Amerikalılar açıklamalarda bulunarak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın İran petrolünün yerini almak için aday olduklarını söylediler, bu Amerika’nın iddiasıdır ve biz bunu bu ülkelerin ağzından duymadık. Ama doğal olarak biz İran petrolünün satılmaması nedeniyle İran halkının zor durumda kalmasını ve başkalarının bu fırsattan yararlanmasına tabi ki izin vermeyeceğiz.”

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    ABD - İran
    © AA /
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    İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, daha fazla düşmanlık ile karşı karşıya kalmaları durumunda Hürmüz Boğazını ticari geçişlere kapatabileceklerini belirterek, “Hürmüz Boğazını kapama taraftarı değiliz ama rakiplerimizin düşmanca davranışları artarsa bunu yapabiliriz. Eğer bizim petrolümüz o boğazdan geçmeyecekse, kimseninki geçmeyecek” demişti. 

    ABD ise İran yaptırımlardan artık hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını açıklamıştı. ABD’nin Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelere İran’dan petrol alımı için sağladığı muafiyetin 2 Mayıs’ta sona ereceği belirtiliyor. 

    Etiketler:
    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Hürmüz Boğazı, petrol, Türkiye, İran, Seyyid Abbas Arakçi
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