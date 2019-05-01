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01:09 02 Mayıs 2019
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    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri

    SDK, Suriye Anayasa Komitesi’ne girebilmek için ABD’den daha fazla politik destek istedi

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    Suriye Demokratik Konseyi (SDK), Suriye Anayasa Konseyi’ne girebilmeleri için ABD’nin daha fazla politik desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. SDK, Türkiye ve Irak’la sınırda oluşturulacak olası güvenlik bölgede uluslararası kontrolün sağlanması çağrısında bulundu.

    YPG ABD
    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    ABD Dışişleri'nin Suriye danışmanından 'güvenli bölge' açıklaması
    YPG’nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nin (DSG) siyasi kanadı olarak gösterilen SDK’nın sözcüsü Bassam Saker, Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Kesinlikle ABD’nin daha fazla politik desteğine ihtiyacımız var. Eğer ABD’nin politik desteğine sahip olsaydık çoktan komitenin içinde yer alırdık. Ancak onlar şimdilik sadece askeri destek sağlıyor” dedi.

    ABD’den, “IŞİD’in uyuyan hücreleri” hakkında istihbarat sağlayacak ve Suriye’nin kuzeyini ve kuzeydoğusunu Türkiye’nin tehditlerine karşı koruyacak güçleri Suriye’de bırakmasını talep ettiklerini dile getiren Saker, “Trump idaresi, güçlerinin bir kısmını Suriye’de bırakacak. Heyetimiz ABD’ye giderek bu konuda birçok görüşmede bulunmuştu, çünkü o zamanlar henüz IŞİD’i yenmemiştik. IŞİD askeri yenilgiye uğradıktan sonra uyuyan hücreleri kaldı ve kültürel açıdan onları yenmemiz gerekiyor. Bu yüzden ABD’den bu konuda bize destek vermesini talep ettik. Onlar hem ekonomik hem de istihbarat olarak bize yardım edebilirler” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine ve kuzeydoğusuna operasyon düzenlemek için ABD askerlerinin çekilmesini beklediğini dile getiren Saker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olası güvenlik bölgesinde Türkiye’nin hiçbir kontrolünü kabul etmiyoruz, çünkü Afrin’de neler olduğunu gördük. Asla Türkiye’nin kontrolünü kabul etmeyiz. Bu bölge uluslararası kontrolün, ABD’nin yerel güçlerle birlikte yoksa Birleşmiş Milletler’in kontrolünde altında olmalı”.

    YPG
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    YPG, hakimiyetindeki bölgenin akıbetine dair Şam'la görüşmelerin tez zamanda başlamasını bekliyor
    Saker, olası güvenlik bölgesiyle ilgili SDK’nın Washington’la, Washington’un da Ankara ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

    ‘ASTANA GÖRÜŞMELERİNE KATILMAMIZ GEREKİYOR’

    Türkiye sebebiyle Astana formatındaki görüşmelere alınmadıklarını dile getiren Saker, “Bu Anayasa Komitesi için de geçerli. Bu görüşmelerin bir parçası olmalıyız” dedi.

    Suriye’nin yüzde 30’unun kontrolleri altında olduğunu dile getiren SDK sözcüsü, “Buna rağmen Anayasa Komitesi’nde yokuz. Bu komitenin içinde olmalıyız, ama Türkiye’nin vetosu yüzünden kimse bunu kabul etmiyor. Komitede olmadığımız için de bu komitenin hiçbir zaman sorunları çözmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’la görüşme beklediklerini söyleyen Saker, “Henüz onunla görüşmedik. Bölgeye gelerek bizimle görüşmeli” diyerek Pederson’un daha önce Suriye hükümeti ve muhalefetle görüştüğünü hatırlattı.

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

    Etiketler:
    Suriye Anayasa komitesi, Suriye, ABD, Suriye Demokratik Konseyi (SDK)
    Topluluk kurallarıTartışma
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