İran'dan ABD'ye Venezüella tepkisi

© REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ Beyaz Saray'ın Venezüella planının nasıl başarısızlığa uğradığını aktaran Washington Post: Trump savaş istemiyor

Musevi, ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahale iddialarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin bu ülkeye karşı yürüttüğü politikaları eleştirdi.

Başka bir ülkeye karşı zor kullanmaya yönelik tehditlerin uluslararası hukukun özellikle de Birleşmiş Milletler tüzüğünün açık bir ihlali olduğunu belirten Musevi, "İran, ABD'nin Venezüella'daki darbe girişimleri ile her türlü askeri adımlarını ve ABD yöneticilerinin bu ülkede karışıklık ve şiddeti tahrik edici açıklamalarını sert bir biçimde kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri ve uluslararası kamuoyuna, askeri müdahaleye dönük açıklamaları kınamaları ve buna gerekli tepkiyi göstermeleri çağrısı yapan Musevi, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzen ve istikrar; ABD hükümetindeki savaş yanlısı, kaos isteyen ve yasa tanımayan bazı kişilerin oluşturduğu tehlike ile karşı karşıyadır. Uluslararası kamuoyu bu tür adımların etkisiz hale getirilmesi için sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirmelidir".