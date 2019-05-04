Suriye'de çatışma: Bir asker yaşamını yitirdi

Suriye'de yaşanan çatışma sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin de yaralandığı kaydedildi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde YPG'lilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada bir yüzbaşının yaşamını yitirdiği, bir binbaşının da ağır yaralandığı kaydedildi.

Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.