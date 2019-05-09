'Dünyanın en büyük kapalı çarşısı' Tebriz Çarşısı'nda yangın çıktı

İran'ın Tebriz kentindeki Tebriz Çarşısı'nda çıkan yangın maddi zarara neden oldu.

© AP Photo / Thibault Camus Putin: Notre Dame Katedrali yangınını gözyaşları içinde izledik

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Doğu Azerbaycan Kriz Masası Başkanı Muhammed Bakır Hünerver yaptığı açıklamada, "Bu yangın çarşının İki kapılı arastasında meydana gelmiştir. Bu bölümde 150-200 iş yeri bulunuyor." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Hünerver, olayda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan Mehr Haber Ajansı'na konuşan Doğu Azerbaycan İtfaiye Sözcüsü Seyamek Nevruzi de yangının, kuaför malzemeleri satan bir mağazada meydana gelen patlama nedeniyle çıktığını açıkladı.

​Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşısı olarak biliniyor.

2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen çarşıda 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol binalarından olan çarşı, İran'ın en iyi sanatçılarının elinden çıkmış tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

Parts of the historical bazaar of Tabriz, a World Heritage site and largest covered bazaar in the world, are on firepic.twitter.com/rVNbFPdvp8 — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) May 8, 2019

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