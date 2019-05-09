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17:32 09 Mayıs 2019
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    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri

    'Suriye'nin doğusunda Arapların YPG karşıtı protestoları, ABD'nin planlarını tehlikeye atabilir'

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    The Washington Post: Deyr ez Zor'daki Arap protestolarının şu an sınırlı büyüklükte olduğunu, fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askeri varlığını azaltmaya çalıştığı dönemde, Washington ile bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazdı.

    Ankara'nın terör örgütü kabul ettiği YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Suriye'nin doğusuna mercek tutan The Washington Post, bölgedeki Arapların Kürt karşıtı protestolarının ABD'nin planlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekti. 

    Arap aşiretlerinin DSG'den daha iyi hizmet, daha fazla iş, karar verme mekanizmalarında daha fazla rol talep ettiğini aktaran Amerikan gazetesi, Deyr ez Zor'daki protestoların şu anda sınırlı büyüklükte olduğunu, fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askeri varlığını azaltmaya çalıştığı dönemde, ABD ile bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazdı.

    Post'a konuşan bir DSG temsilcisi, protestoların Suriye hükümeti, İran ve Türkiye'nin işine yararken IŞİD'e karşı kazanılan zaferi de tehlikeye attığını savundu. DSG, mart sonunda Suriye'nin doğusunda IŞİD'in kontrolündeki son bölge olan Bağuz'u da ele geçirmişti.

    "DSG ile yerel yetkililer arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığından, protestoların, Kürtlerin liderliğindeki güçlere karşı topyekun bir isyana dönüşebileceğine dair endişeler arttı. Protestolar, 2015'te IŞİD'e karşı savaşmak için kurulup ABD tarafından silahlandırılan örgütün birden fazla sorunla karşılaştığı bir dönemde gerçekleşti. IŞİD'in uyuyan hücreleri son haftalarda DSG'nin kontrolündeki topraklarda saldırlar düzenledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın askerleri Kürtlerin kontrolündeki toprakların kontrolünü ele almaya yemin etti. Örgütü bir terör örgütü olarak gören Türkiye de gözünü bölgeye dikti" değerlendirmesinde bulunan Post, şöyle devam etti:

    "IŞİD'e karşı mücadele kapsamında iki yıldır bölgede bulunan DSG, Deyr ez Zorluların kalbini kazanamamış gözüküyor. Deyr ez Zorlular hizmetlerin yetersizliği, artan suç oranı, yakıt kuyrukları ve artan Kürt etkisi olarak yorumladıkları olgudan şikâyetçi."

    "DSG'de Kürt, Arap ve Hristiyanlar olsa da, ana gövdeyi Kürtler oluşturuyor. Bazı protestocular Kürtlerin, hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşanan petrol sıkıntısı nedeniyle Esad destekçilerine petrol sattığından şüpheleniyor."

    'KÜRT İŞGALİNE HAYIR' PANKARTI

    "Deyr ez Zorlular, DSG'nin bölgeye gelmesinin ardından Arapları zorla silah altına aldığını söyleyerek onlardan şikâyetçi olmuştu. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, protestocuların pankartlarına 'Kürt işgaline hayır' mesajı yazdığı görülüyor."

    "Washington'da bulunan eski Suriyeli diplomat Bassam Barabandi, 'Rehabilitasyon, ekonomik gelişme ve temel hizmetlerin hızı, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmadı. Bunun sonucunda da halk, mevcut durum ve gelecekleri hakkında umutsuz hissediyor. Rejimi kabul edilebilir bir alternatif olarak görmedikleri için ABD'nin bu konuda bir adım atmasını bekliyorlar' değerlendirmesini yaptı."

    "Arapların talepleri arasında DSG'nin tutukladığı kişilerin serbest bırakılması, bölgenin petrolünün başka yerlere aktarılmasının sonlanması, Deyr ez Zorlu savaşçılara DSG'de daha büyük rol verilmesi, DSG'nin zorunlu askerlik uygulamasını sonlandırması ile elektrik ve yakıt hizmetlerinin iyileştirilmesi bulunuyor."

     

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