Yemen'de Husilerden kritik Hudeyde Limanı'ndan çekilme kararı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husilerin hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilmeyi kabul ettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Husilerin tef taraflı olarak Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilme ve askeri güçlerini yeniden konuşlandırma kararı aldığı ifade edildi.

Limanlardan çekilmenin BM gözetiminde 11 Mayıs'ta başlayacağı ve 14 Mayıs'ta tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, bu kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Hudeyde Limanı, Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Yemen halkı için hayati önem taşıyor.