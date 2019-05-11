Suriye ordusunun Nusra’dan temizlediği köy sayısı 5’e çıktı

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Suriye basını: Hükümet güçleri iki köyü militanlardan arındırdı

Suriye’de hükümet yanlısı El Vatan gazetesinin aktardığına göre, hükümet güçleri Hama bölgesinin kuzeybatısındaki El Camaziye, Bab et-Taki ve El Mustariha köylerini militanların elinden kurtardı.

Daha önce İdlib’in güney sınırında El Arima ve Midan Gazal köylerinin kontrolünün sağlandığı bildirilmişti.

Böylelikle son 24 saatte Nusra’dan temizlenen köy sayısı 5’e çıktı.

Son bir hafta içinde terör yanlıları, Hama’nın kuzeyinde, Halep ve Lazkiye’de yer alan yerleşimlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Militanlar Suriye ordusunun mevzilerine yönelik başarısız saldırı girişimlerinde bulunuyor.

Diğer yandan hükümet güçleri ve hava kuvvetleri, İdlib’deki El Nusra mevzilerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Hükümet güçleri, teröristlere ait depoları, mevzileri ve ileri gözlem noktalarını hedef alıyor.