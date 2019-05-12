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15:47 12 Mayıs 2019
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir toplantı sonrası kameralara poz verirken. (9 Mayıs 2010)

    Esad: Erdoğan'la görüşmeye hazırız

    © AFP 2019 / IBRAHIM USTA
    Ortadoğu
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    Aydınlık gazetesi yazarı Mehmet Yuva, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, "Türkiye ile işbirliğine açığız" ve "Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir" dediğini aktardı.

    Aydınlık gazetesi yazarı Yuva, bugünkü köşesinde, "Paranoyaklık ve... Esad Erdoğan buluşması olur mu" başlıklı yazısında 8 Mayıs Çarşamba günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı makamında gazetecilerle 'özel ve basına kapalı' bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

    © Fotoğraf : Aydınlık gazetesi
    12.05.2019 tarihli Aydınlık gazetesi manşeti

    Esad'ın gazetecilere yaptığı açıklamaları kamuoyu ile paylaşan Yuva'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

    'RUSYA HÜKÜMETİ VE ORDUSU SURİYE İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTI'

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / SANA
    Esad: Rusya hiçbir zaman kimseyle Suriye karşıtı işbirliği yapmadı
    "8 Mayıs Çarşamba sabahı Esad Cumhurbaşkanlığı makamında (Halk Sarayı) ülkenin resmi ve özel medya temsilcileri, gazetecilerle ve yazarlarla 'özel ve basına kapalı' bir toplantıda buluştu. Toplantı esnasında aklınıza gelebilecek tüm mahalli, bölgesel ve Dünyada hâsıl olan tüm güncel konular Esad’a soruldu. Esad bu soruları detaylı bilgilerle cevapladı. Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünde, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 74. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri geçide, Rusya ve Suriye ordu birlikleri birlikte katıldı.

    Lazkiye-Hmeymim üssü ile Rusya’ya 49 yıllığına tahsis edilen Tartus deniz Üssü ile ilgili Esad, 'Rusya hükümeti ve ordusu Suriye için büyük fedakârlıklar yaptı ve halen yapıyor. Suriye’ye karşı tertiplenen uluslararası kumpasa ve teröre karşı birçok yerde Suri ve Rus askeri birlikte savaşmaktadır. Rusya, Suriye ile ilgili konuştuğu tüm ülke ve taraflarla Suriye hükümetinin bilgisi ve çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Rusya bu savaşta Suriye için yüksek bir maddi külfet altına girdi. Ayrıca Rusya’nın Doğu Akdeniz’de olması, uluslararası güç dengesi ve güvenlik politikalarında önemlidir. Tüm bu reel durum karşısında Suriye’nin Rusya’nın çıkarlarını gözetmesi ve koruması gayet yerindedir. Dostluk ve müttefiklik ruhunu da uygundur.

    'TÜRK VE SURİ SUBAYLARI BİRÇOK NOKTADA BULUŞTU VE GÖRÜŞTÜ'

    ‘Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözetip çekilecek, Esad ile masaya oturacak'
    Bizi yani Türkiye’yi ilgilendiren soruları da Esad’a dostlarımız vasıtasıyla sorduk. Esad’ın cevaplarını başlıklar halinde sunalım:

    Türkiye önemli bir ülkedir ve Türkiye ile işbirliğine açığız. Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir. Türkiye tarafı ile sadece Rusya ve İran üzerinden görüşmüyoruz. Türk ve Suri subayları, birçok noktada buluştu ve görüştü. Bu görüşmelerin en önemlisi Kesab’da (Hatay Yayladağı Hudut Kapısı-Lazkiye Kesab Hudut Kapısı) gerçekleşti. Suri heyeti MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Tahran’da görüştü. Türk subayları ülkemizde olup bitenle ilgili Türk siyasetçilerden daha duyarlı ve anlayışlı. Erdoğan hükümetinde Suriye konusu ile ilgili ciddi fikir ayrılıkları var."

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    Etiketler:
    İran, Hakan Fidan, Mehmet Yuva, Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad, Suriye, Rusya, Türkiye, Aydınlık gazetesi
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