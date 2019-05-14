Rusya: Militanlar İdlib'den ateş açtı, ölü ve yaralı çocuklar var

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden militanların dün ve bugün çok namlulu roketatar sistemleriyle Skalbiye kentine ateş açtığını, saldırı sonucu çoğu çocuk ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, yaptığı basın açıklamasında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden militanların dün ve bugün çok namlulu roketatar sistemleriyle Skalbiye kentine açtığı ateş sonucu çoğu çocuk ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Suriye’de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib’deki yasadışı silahlı oluşumların ateşkes ihlallerine devam ettiklerine dikkat çeken Kupçişin, son 24 saat içinde Lazkiye’nin Ruyeset İskender (3), Cubb-Ez-Zarur (2), Safsafa, Ay-El-Hammam ve Dahar-ebu-Esad yerleşimlerine, Hama’nın Skalbiya (2) kentine ve Halep’in Zafer-El-Kabir yerleşimine ateş açıldığını ifade etti.

Militanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden dün ve bugün çok namlulu roketatar sistemleriyle Skalbiye kentine ateş açtıklarını kaydeden Kupçişin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerli sakinlerin ifadelerine göre 12 Mayıs’ta sabah saat 11 civarında militanlar çok namlulu roketatar sistemleriyle kente 3 füze fırlattı. Füzelerden ikisi bir eve isabet etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Üçüncü füze ise yerel kilisenin yakınında infilak etti, burada da 5 çocuk hayatını kaybetti”.

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Militanların bugün de kente ateş açtıklarını aktaran Kupçişin, bu saldırıda 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını ve tedavi altına alındığını, saldırıda ayrıca 4 çocuğun da yara aldığını aktardı.

‘RUKBAN KAMPI’NDAN DÜN DAHA 716 SIĞINMACI AYRILDI’

Kupçişin, El-Tanf bölgesinde bulunan Rukban Sığınmacı Kampı’ndan dün itibarıyla daha 716 sığınmacının ayrıldığını kaydetti.

“12 Mayıs’ta Celeb geçiş noktası üzerinden sağlanan insani koridordan daha 716 sığınmacı Rukban Kampı’nı terk etmeyi başardı” diyen Kupçişin, tüm sığınmacılara tıbbi yardım, ilk ihtiyaç ve gıda malzemelerinin verildiğini kaydetti.

Tuğgeneral Kupçişin, Celeb geçiş noktasının açıldığı ilk günden bu yana Rukban Kampı’ndan ayrılan ve Suriye hükümetinin kontrolündeki topraklara geçen toplam sığınmacı sayısının 12 bin 292 kişi olduğuna dikkat çekti.