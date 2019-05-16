'Arap koalisyonunun Yemen'deki hava saldırısında 2 Rus yaralandı'

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği hava saldırısında en az 6 kişinin öldüğü, 2'si Rus çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yemen merkezli Al Masirah televizyonunun haberine göre Arap koalisyonu, başkent Sana'da düzenlediği hava saldırısında bir yerleşim birimini hedef aldı.

#المسيرة_عاجل | المتحدث باسم #وزارة_الصحة: من بين الجرحى امرأتان روسيتان تقطنان في الحي المستهدف كانتا تعملان في المجال الصحي وهما الآن ترقدان في المشفى الجمهوري — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) May 16, 2019

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© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Suudi Arabistan'da petrol pompalama istasyonlarına patlayıcı bağlı dronelarla saldırı

Saldırı sonucunda en az 6 kişi hayatını kaybederken aralarında Yemen'de çalışan 2 Rus'un da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralı Rus vatandaşlarının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Al Masirah, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kişileri çıkarmak için çalışma yürüttüğünü aktardı.

14 Mayıs'ta Husiler, Suudi petrol tesislerine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıları üstlenmiş ve bunu, Yemen'de çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yanaki en büyük askeri operasyon olarak nitelendirmişti.