İran: ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ekonomik terördür

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ortaya çıkan gerilimin iki taraf için intihar olduğunu ancak Washington'la nükleer müzakere ihtimalinin olmadığını söyledi.

© AFP 2019 / Alexander NEMENOV İran: ABD ve siyonist cephe, yenilginin acısını tadacak

Japonya'nın NHK televizyonunun haberine göre, resmi temaslar kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Zarif, Tahran ve Washington arasındaki gerilimle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. İran'ın nükleer programı ve iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ABD ile müzakere ihtimalinin sorulması üzerine Zarif, "Hayır, (ABD ile) müzakere ihtimali yok. Müzakere çağrısından önce ABD uluslararası kurallara uymalıdır. Nükleer anlaşmayı kendisi ihlal etti" dedi.

'GERİLİM HER İKİ TARAF İÇİN İNTİHARDIR'

Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ortaya çıkan gerilimi, "her iki taraf için intihar" şeklinde niteledi.

Japonya'nın nükleer anlaşmanın korunması konusunda herhangi bir eylemde bulunmadığını söyleyen Zarif, "ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ekonomik terördür. Buna izin vermek de ekonomik teröre yardım etmek olacaktır. Her ülke İran'dan petrol alabilme imkanına sahip olmalıdır" diye konuştu.

Japonya ziyaretinden önce bu hafta sırasıyla Türkmenistan ve Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Zarif'in yarın da Çin'e gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran yönetimine nükleer programı terk etmesi konusunda görüşme çağrısında bulunmuş, diğer yandan da iki ülke arasındaki yüksek gerilim dikkate alındığında askeri çatışmayı da muhtemel gördüğünün mesajını vermişti.