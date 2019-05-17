Suriye hava savunması, İsrail'in füze saldırısını püskürttü

İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nden bu akşam Suriye topraklarına saldırı düzenlendi.

Bir Suriyeli askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, Kuneytra yönünden gelen düşman hedefleri gözlemledi ve durdurdu" diye konuştu.

#Syria: first video showing Air Defenses firing at "hostile targets" coming from #Israel. Multiple explosions heard in SW. #Damascus province. pic.twitter.com/YZAsGcdyEo — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 17, 2019

Şam'a fırlatılan füzelerin havada vurulduğu ve şehir yakınlarına düştüğü aktarılırken, şehrin kuzeybatısında şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Bir analist de, İsrail savaş uçaklarının Şam'ın güneyinde ve güneybatısında bulunan İran Devrim Muhafızları Birliği'ne ait iki bölgeyi hedef aldıklarını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, şubat Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu teyit etmişti.