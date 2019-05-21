Zarif'ten ABD'ye Basra Körfezi'nde 'kaza' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri güçlerini artırmasının, kazalara yol açabileceğini belirterek, "ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor" dedi.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'dan gelen tehditleri gerekçe göstererek, Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını artırmasına ilişkin Zarif, "Bu kadar fazla miktarda askeri gücün küçük bir alanda bulundurulması kendiliğinden kazalara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminde bu tür "kazaların" yaşanmasını isteyen kişiler olduğuna dikkati çeken Zarif, "Kaza yaşanmaması için azami ihtiyat gerekli. ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor" dedi.

'MÜZAKERENİN YOLU SAYGIDAN GEÇER, TEHDİTLERDEN DEĞİL'



ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini nükleer anlaşmadan çekmesinden sonra İran ile yeni bir anlaşma için müzakereye hazır olduğunu açıklamasını değerlendiren Zarif, "Sözlerinden dönen kişilerle konuşmaya istekli değiliz. Hiçbir İranlıyı tehdit ederek bir yere varamazsın. Müzakerenin yolu saygıdan geçer, tehditlerden değil" diye konuştu.