İsrail'de Başsavcılık, Netanyahu'nun dinlenmesini erteledi

Netanyahu'nun avukatları incelenmesi gereken çok fazla belge olduğu gerekçesiyle dün Başsavcılığa başvurmuş ve müvekkillerinin en az 1 yıl sonra dinlenmesi talebinde bulunmuştu.
Mendelblit, mart ayı başında yaptığı açıklamada, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yöneltildiği 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu'ya dava açılabileceğini söylemişti.
Ülkede 9 Nisan'da yapılan genel seçimleri "etkilememek" amacıyla Mendelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kesin kararını seçimin ardından Netanyahu'yu dinledikten sonra vereceğini ifade etmişti.
NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR
1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.
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