Irak Dışişleri Bakanı Hekim’den ABD’den yapılan sürpriz ziyaretlere ilişkin açıklama

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, ABD Başkanı Donald Trump ve Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yıl içerisinde Irak’a yaptıkları ayrı ziyaretler hakkında açıklamada bulundu.
Irak Başbakanı 15 dakikanın bir sürü konuyu ele almak için yeterli olmadığını söyleyen, Irak Dışişleri Bakanı “Başbakan Abdülmehdi ülkenin egemenliğini korumak için Aynulesed askeri üssüne gitmeyi reddetti” şeklinde konuştu. Irak Dışişleri Bakanı Trump ile Abdülmehdi daha sonra 8 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıklarını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Mike Pempeo’nun iki hafta önce Irak’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hekim, ziyaretin önemli olduğunu ve ABD’nin İran krizine ilişkin tavrını belirlediğini kaydederek, “Pompeo ile bir araya gelen Başbakan Abdülmehdi, Irak’ın İran ile güçlü ilişkileri bulunduğunu ve İran ile ekonomik ilişkilerinin yanı sıra elektrik ve gaz ithalinin bu ülkede yapılığını aktardı” şeklinde konuştu.
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