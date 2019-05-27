Irak'ta mahkeme, IŞİD'e üye olduğu için bir Fransa vatandaşını daha idam cezasına çarptırdı

Irak'ta IŞİD’e üye olmakla suçlanan Fransa uyruklu bir kişi daha idam cezasına çarptırıldı. Fransa’nın idama karşı tutumunu tekrarlamasına karşılık, Irak’ta bu cezaya çarptırılan dördüncü Fransız oldu.

Bağdat Ceza Mahkemesi, IŞİD üyesi 37 yaşındaki Mustafa Merzoughi adlı Fransa vatandaşının asılarak idam edilmesine karar verdi.

Merzoughi, Suriye’ye gittiğini doğruladı ancak suç işlemediğini ve kimseyi öldürmediğini savundu. Merzoughi’ni 2000 ile 2010 yılları arasında Fransa ordusunda görev yaptığı ve 2009 yılında da Afganistan’da bulunduğu belirtildi. Tunu kökenli Merzoughi’nin Halep’te askeri ve dini eğitim aldığı kaydedildi.

Merzoughi’nin de idam cezası verilen diğer Fransa vatandaşları gibi yaklaşık dört ay önce Suriye'den Irak'a teslim edildiği aktarıldı.

Bağdat Ceza Mahkemesi, yine IŞİD mensubu olduğu için üç Fransa vatandaşı Kevin Gonot, Leonard Lopez ve Salim Machou hakkında da idam kararı vermişti. Temyiz için bir aylık bir süre olduğu belirtiliyor.

Irak’taki adli makamlar 2018’in başından bu yana IŞİD’e üye oldukları gerekçesiyle 500 yabancı hakkında çeşitli cezalar verdi. Pek çoğu ömür boyu hapse mahkûm edilirken, henüz hiçbir yabancı IŞİD mensubu hakkındaki idam cezası infaz edilmedi.