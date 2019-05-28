Suriye’de sivillerin çıkışı için bir kontrol noktası daha açıldı

Suriye’nin Hama vilayetindeki Suran yerleşim biriminde İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmak isteyen siviller için bir kontrol noktası daha açıldı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, “Hama vilayetindeki Suran yerleşim birimi yakınlarında sivillerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden gönüllü ve engelsiz bir şekilde çıkabilmesi için 27 Mayıs 2018 tarihinde Suran kontrol noktası açıldı” dedi.

Daha önce Şam’ın Hama’daki Suran ve İdlib’deki Ebu el Duhur’da sivillerin çıkışı için iki kontrol noktası daha açmayı planladığı belirtilmişti.

Suriye’de Mayıs 2017’de Rusya, Türkiye ve İran’ın garantörlüğünde dört gerilimi azaltma bölgesi kurulmuştu. Bu bölgelerden üçü Şam’ın kontrolünde. İdlib’deki dördüncüsü ise hâlâ hükümet güçlerinin denetiminde değil, büyük bir kısmı da Fetih el Şam’ın (Eski adıyla El Nusra) kontrolünde bulunuyor.