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16:22 31 Mayıs 2019
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    Netanyahu, ABD Dışişleri'nin Golanlı İsrail haritası üzerinde Trump'ın imzası ve çizimlerini basın mensuplarına gösterirken

    Netanyahu gösterdi: Golan'ı İsrail'in içine alan haritaya Trump imzasını atıp 'hoş' yazdı

    © AP Photo / Ariel Schalit
    Ortadoğu
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    Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmiş İsrail'in egemenliğinde gösteren yeni ABD Dışişleri haritası piyasaya çıktı. Koalisyon hükümeti kuramayıp erken seçim ilan etmek zorunda kalan Netanyahu'ya hediye niteliğindeki haritaya, Trump, imza atıp Golan'a işaret eden ok çizerek 'hoş' yazmış.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'seçim hediyesi' diye nitelenen kararları sayesinde 9 Nisan'da sandıktan birinci çıkan İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, koalisyon hükümeti kuramayıp erken seçim ilan etmesinin ardından yine aynı can simidine sarıldı.

    Perşembe gecesi televizyona çıkan Netanyahu, Trump'ın mart ayında 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıması' sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni İsrail haritasını tanıttı.

    Netanyahu, İsrail işgali altındaki Tepeler'i İsrail'in parçası olarak gösteren haritaya Trump'ın imza atmakla kalmayıp Golan'a işaret eden ok çizdiğini ve 'hoş' yazdığını gururla gösterdi.

    Haritanın Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in hediyesi olduğunu söyleyen İsrail lideri şunları söyledi:

    "Golan Tepeleri'ni İsrail egemenliği içine alan güncellenmiş haritayı bana Jared Kushner getirdi. İşte burada Başkan Trump'ın imzası ve şuraya da 'hoş' yazmış."

    Trump 27 Mayıs'ta da İsrail'in iç politikasına doğrudan müdahil olan bir tweet atmıştı:

    "İsrail'de koalisyon hükümeti kurulması işlerinin hallolacağını ve Bibi ile benim Amerika ile İsrail arasındaki ititfakı her zamankinden daha güçlü yapmaya devam edeceğimizi umuyorum. Daha yapacağımız çok şey var!" 

    Mart ayında Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesine imza atarak ABD'nin 50 yıllık politikasını tepetaklak eden ​Trump, Golan'ın 'İsrail işgali altındaki Suriye toprağı' olduğuna dair BM kararlarını ve uluslararası toplumun konsensüsünü de çiğnemiş oldu. 

    İsrail genel seçimlerine iki hafta kala bu kararı alan Trump, seçimden bir gün önce de İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan ederek Netanyahu'ya "Yürü ya kulum" demişti. 

    9 Nisan'da sandıktan az farkla birinci çıkan Netanyahu'nun 6 hafta süren pazarlıklarda sağcı ve dinci partilerle koalisyon anlaşmasına varamaması, İsrail tarihinde ilk kez seçimlerden hükümetin çıkamamasıyla sonuçlandı.  

    Bu da yine bölgeyi turlamaya çıkan ve İsrail'de de temaslarda bulunan Kushner'in İsrail-Filistin barışına ilişkin eseri 'Yüzyılın Anlaşması'nın açıklanmasının ertelenmesine, hatta akıbetinin meçhul hal almasına yol açtı. 

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