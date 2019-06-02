İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

Pompeo'nun Tahran'la önşartsız görüşme çağrısını 'kelime oyunu' diye niteleyen Musevi, zihniyetini değiştirmesi gereken Washington'dan laf değil icraat beklediklerini belirtti.

"Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir" diyen Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin eylemlerinin ve yaklaşımının genel olarak değişmesinin İran için bir ölçüt olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Musevi, Pompeo'nun İran'a yönelik baskıların devam edeceği yönündeki vurgusunun 'yanlış olan eski yaklaşımın' bir göstergesi olduğunu ve bunun düzelmesi gerektiğini belirterek şu vurguyu yaptı:

"Gizli hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları üzerinden dile getirilmesi İran için bir ölçüt değildir. ABD'nin eylemlerinin ve yaklaşımının genel olarak değişmesi İran için ölçüttür."

ABD Dışişleri Bakanı, Avrupa turu kapsamında İsviçre'yi ziyaretinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına cevap vermişti.