Zarif: Yaptırımlar kalkmadan ABD ile diyalog başlamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırımlarını 'ekonomik savaş' olarak nitelendirerek, İran’ın nükleer programıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.
Zarif, yaptırımlar kalkmadan ABD ile diyaloğun başlamayacağını söyledi.
Bakan Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'a karşı ekonomik terörizm masum sivilleri hedef alıyor. Kalbi kırılmış annesi büyüdükçe ona protez bacak alamadığı bu küçük çocuk gibi" diyerek bir kadının oğlunun ihtiyacı olan protez bacağın yaptırımlar nedeniyle alamadıklarını söylediği bir video paylaştı.
#EconomicTerrorism against Iran targets innocent civilians. Like this little boy, whose heartbroken mother can't get him prosthetic legs as he grows. They're sanctioned.— Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2019
This is @realDonaldTrump's "economic war". And war and talks—with or without preconditions—don't go together pic.twitter.com/ZUqA61iq7D
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)