Kushner Filistinlilerin kendilerini yönetemeyeceğini savundu: Filistin Yönetimi Arap ülkelerine boykot çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Yüzyılın Anlaşması dediği İsrail-Filistin barışına ilişkin dayatmalarını içeren planı sunmaya hazırlanırken Axios sitesine verdiği ve HBO kanalının yayımladığı demeç, Filistinlilerin tepkisini daha da artırdı.

İsrail'in işgal ve ilhakın üzerine Apartheid ile kıyaslanan politikalar uyguladığı Filistinlilerin kendi kendilerini yönetemeyeceğini söyleyen Jared Kushner'e resmi tepki Filistin Yönetimi'nden geldi.

Trump'ın damadının açıklamalarını 'kabul edilemez' diye niteleyen Filistin Yönetimi Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "Kushner'in açıklamaları İslam ve Arap ümmetini, Filistin halkını ciddiye almamak ve kışkırtmak anlamına geliyor" dedi.

"Kendi geleceğini belirleyecek olan Filistin halkıdır ve çağdaş Filistin devletini kurmaya başkalarından daha muktedirdir" diye devam eden Ebu Rudeyne, işgalden kurtulmak için başkalarının tanıklığını beklemediklerini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da Arap ülkelerini Kushner'in planını boykot etmeye çağırdı.

"Bir kez daha Arap kardeşleri, İsrail vatandaşlarının refahlarını sağlamak için çalışan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump'ın Filistin-İsrail Barış Süreci Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’ı boykot edip onlarla görüşmemeye çağırıyorum" açıklamasını yapan Ureykat, "Kushner, Filistinlileri hiç önemsemeyen bir kişi" vurgusu yaptı.

Demeçlerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye değinmeyen ve sürekli olarak Filistin liderliğini suçlayan Kushner, 'Filistinlilerin kendi kendilerini yönetebilecek durumda olmadıkları' mesajını verdi. Dış politika açısından Trump'ın damadı olması dışında hiçbir deneyimi ve özelliği olmayan emlakçı başdanışman, "Filistinliler, İsrail hükümetinden ve ordusundan tamamen bağımsız bir idareyle mi yönetilecek" sorusu üzerine, "Filistinlilerin düzgün bir hükümet yapısı ve makul bir güvenlik sistemi yok. İnsanlar korku ve dehşet içinde yaşıyor. O yüzden bu çıtanın çok yukarıda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. "Umarım zamanla kendi kendilerini yönetecek hale geleceklerdir" diye ekledi.

Kushner, architect of Trump’s Middle East peace plan, says he’s not courting Palestinian trust: In a new two-part interview with Axios on HBO that aired on Sunday, Jared Kushner admitted that he doesn’t trust and is not trusted by… https://t.co/y6mTQTZSwj #News #DonaldTrump pic.twitter.com/phchUKJhPE — Marcus Evans ⚛️ 🔬 🔭 (@MarcuswevansSr) June 3, 2019

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