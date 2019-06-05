Zarif'ten Batı'ya çağrı: Yemen'de savaş suçu işleyen Suud ile BAE'ye silah satmayı kesin artık

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şii Husilerin Eylül 2014'te yönetimi ele geçirdiği Yemen'e Mart 2015'ten beri saldırarak ülkeyi yerle yeksen eden, sivil katliamları gerçekleştiren ve halkın açlıkla koleradan kırılmasına yol açan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu eleştirdi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyona silah temin eden ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelere çağrıda bulunan Zarif, gerçekleşen silah satışlarının Yemen'deki halkın ölümüyle sonuçlandığını belirtti.

Western publics & legislatures demand an end to humanitarian disaster that is the Saudi-Emirati war on Yemen. But their governments provide ever more weapons used to perpetrate war crimes. Time & again our offers of political way out have been rebuffed. This evil cycle must stop. — Javad Zarif (@JZarif) June 4, 2019

© REUTERS / Naif Rahma Suudi koalisyonunun Yemen'deki saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti

"Batılı halklar ve parlamento üyeleri, Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın ve insani dramın sona ermesini istiyor, ancak bunların hükümetleri daha fazla savaş suçu işlenmesi için daha çok silah satıyor" eleştirisini getiren İran Dışişleri Bakanı, şu çağrıda bulundu:

"Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir."