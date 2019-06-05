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12:57 05 Haziran 2019
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    Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bir çocuk

    Zarif'ten Batı'ya çağrı: Yemen'de savaş suçu işleyen Suud ile BAE'ye silah satmayı kesin artık

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satışının durdurulmasını talep etti.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
    © REUTERS / Danish Siddiqui
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    Resmi Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şii Husilerin Eylül 2014'te yönetimi ele geçirdiği Yemen'e Mart 2015'ten beri saldırarak ülkeyi yerle yeksen eden, sivil katliamları gerçekleştiren ve halkın açlıkla koleradan kırılmasına yol açan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu eleştirdi.

    Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyona silah temin eden ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelere çağrıda bulunan Zarif, gerçekleşen silah satışlarının Yemen'deki halkın ölümüyle sonuçlandığını belirtti.

    Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı
    © REUTERS / Naif Rahma
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    "Batılı halklar ve parlamento üyeleri, Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen'e karşı yürüttükleri savaşın ve insani dramın sona ermesini istiyor, ancak bunların hükümetleri daha fazla savaş suçu işlenmesi için daha çok silah satıyor" eleştirisini getiren İran Dışişleri Bakanı, şu çağrıda bulundu:

    "Bu durumun siyasi yollarla çözülmesi için defalarca kez yaptığımız öneriler reddedildi. Bu döngü artık sona ermelidir." 

    Etiketler:
    silah satışı, Fransa, İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Cevad Zarif, Yemen, İran
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