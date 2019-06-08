Eski IŞİD üyesi olan Ceyşul İzze komutanı Sarut, Suriye ordusuna saldırırken öldürüldü

Suriye'nin Hama kentinin kuzeyinde cihatçı örgüt Ceyşul İzze örgütünün komutanı Abdulbasit El Sarut, Suriye ordusuna saldırırken öldürüldü. Sarut daha önce El Nusra ve IŞİD gibi örgütlerin de bünyesinde savaşmış, ardından Ceyşul İzze'ye katılmıştı.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Ceyşul İzze örgütünün Komutanlarından Abdulbasit El Sarut, Hama kentinin kuzey kırsalında Suriye ordusu ile girdiği çatışmada öldürüldü. Hama kuzeyinde çıkan çatışmada ağır yaralanan Sarut, İdlib'te kaldırıldığı hastanede bugün öğlen saatlerine doğru öldü.Sarut'un öldürülmesiyle cihatçılara büyük bir darbe vurulmuş olurken, Sarut'un iki korumasının da öldürüldüğü öğrenildi.Suriye savaşından önce Suriye'de futbol kalecisi olan Sarut daha önce El Nusra ve IŞİD gibi örgütlerin bünyesinde savaşmasının ardından Ceyşul İzze'ye katılmıştı.Aralarında El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) olmak üzere onlarca radikal cihatçı örgüt Ramazan Bayramı süresince de Suriye ordusuna saldırıyı kesmediler.