Tahran'ın Alman misafirine ilk mesajı: AB nükleer anlaşmayı kurtarmak için bir şey yapmadı

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik bu kez petrokimya sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar açıklaması sonrası konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Washington'ın çekildiği nükleer anlaşmanın imzacısı olarak kalan AB ülkelerine sitem etti.

'PRATİK VE SOMUT ADIM BEKLİYORUZ'

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya, İran ile 2015 yılında Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) denilen nükleer anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma çerçevesinde İran'ın çıkarlarını korumayı garanti eden pratik ve somut adımların Avrupalılar tarafından atıldığını hala göremediklerini belirten Dışişleri Sözcüsü Musevi, şunları söyledi:

"Tahran nükleer anlaşmanın ötesinde hiçbir meseleyi tartışmayacaktır. AB İran'ın nükleer anlaşmanın ötesindeki meselelerini sorgulayacak konumda değildir."

Almanya Dışişleri Bakanı'nın bugünkü Tahran ziyareti, nükleer anlaşmayı kurtarma çabası olarak niteleniyor. Maas, İranlı Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından ağırlanıyor.

BU KEZ PETROKİMYA DEVİNE DARBE

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin 'tarihteki en ağır' diye nitelediği yaptırımlar öncelikle İran'ın petrol-gaz ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın 7 Haziran'da açıkladığı yeni yaptırımlar, özellikle İran Körfez Petrokimya Endüstrisi Şirketi ile 39 şubesiyle yabancı taşeronlarını hedef aldı. Bu şirketin İran’ın petrokimya üretim kapasitesinin yüzde 40’ını ve petrokimya ihracatının yüzde 50’sini oluşturduğunu söyleyen Hazine Bakanlığı, Devrim Muhafızları’nın inşaat şirketler grubu Hatem el Enbiya’yla milyarlarca dolarlık iş yapılmasını yaptırım gerekçesi olarak gösterdi.

Trump yönetimi, İran Devrim Muhafızları’nı yabancı terör örgütleri listesine almıştı.