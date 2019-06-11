Rusya: Suriye'de militanlar Lazkiye bölgesinde ve Halep’te ateşkesi ihlal etti

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, basın mensuplarına açıklamasında, Suriye'de devreye alınan ateşkese rağmen yasadışı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiğini, son 24 saat içinde militanların Lazkiye bölgesinde ve Halep kentinde ateş açtıklarını kaydetti.

Kupçişin, “Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Ayn-el-Hanzir, Raşa, Sandran, Hamrat, Mukattal, Ayn-el-Aşra, Dahar-ebu-Esad, Royset-Ruşu, Nahşebba ve Kara-Galiya ilçelerinde, ayrıca Halep kentinin Hara ve Binyamin mahallelerinde ateş açtı” diye konuştu.

Tuğgeneral Kupçişin, Merkez yetkililerince son 24 saat içinde insani yardım kampanyalarının düzenlenmediğini sözlerine ekledi.