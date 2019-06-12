Husiler Suudi havaalanına füze saldırısı düzenledi, '26 kişi yaralandı'

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten beri 'savaş suçu', 'insanlık suçu' diye itham edilen bir harekat yürüttüğü Yemen'de yönetimde bulunan Şii Husilerden yeni bir misilleme haberi geldi.

Yemen kanalı el Mesireh'in Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından, Suud liderliğindeki Arap koalisyonu da saldırıyı teyit etti.

26 kişinin yaralandığını duyuran koalisyona göre içlerinde üç kadın ile iki çocuğun da bulunduğu çeşitli milliyetlere mensup 26 yolcu yaralandı.

Husiler ise 'hedefi tam isabetle vurduklarını' açıkladı.

Suudi liderliğinde 9 Arap ülkesinden oluşan koalisyona dün meydan okuyan bir açıklama yapan Husilerin Askeri Sözcüsü Albay Yahya Seri, "Havaalanına karşı havaalanı, üsse karşı üs, göze göz, dişe diş... Yeni sürprizlerimiz olacak" demişti.

Koalisyonun Yemen harekatında Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 7 bin sivil öldü, 11 bin kişi de yaralandı.

Harekatın yol açtığı açlık ve kolera salgını da binlerce can aldı.