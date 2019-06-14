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02:30 14 Haziran 2019
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    ABD Donanması, tanker saldırısının yaşandığı Umman Körfezi'ne destroyer gönderiyor

    © Fotoğraf : US Navy / Casey J. Hopkins
    Ortadoğu
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    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz gün Panama ve Marshall Adaları bandıları iki ayrı petrol tankerine saldırı düzenlenmesinin ardından Umman Körfezi'ne USS Mason destroyerini gönderdiklerini açıkladı.

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    Umman Denizi'nde iki petrol tankerine saldırı iddiası
    CENTCOM, ABD Donanması'na ait USS Mason'un, petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından yardım sağlamak için Umman Körfezi'ne gittiğini bildirdi.

    CENTCOM Sözcüsü Teğmen Albay Earl Brown, düzenlediği basın açıklamasında, "USS Mason, olay yerine yardım sağlamak için gidiyor. ABD ve bölgedeki ortaklarımız kendimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bugünkü saldırılar uluslararası seyahat ve ticaret özgürlüğü için açık bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ruveys limanından Tayvan’a doğru yola çıkan Norveçli Frontline şirketine ait Marshall Adaları bandıralı Front Altair adlı tankere sabah yerel saatle 08.50 civarında bir saldırı gerçekleştiğini ifade edilmişti.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
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    Panama bayraklı Kokuka Courageous petrol tankerine düzenlenen ikinci saldırının yerel saatle 09.50’de meydana geldiği, El Cubeyl limanından Singapur’a giden tankerin Casek Limanı'na 28 mil uzaklıkta saldırıya uğradığı kaydedilmişti.

    Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Casek Limanı'na götürülmüştü.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını söylemişti.

    Etiketler:
    ABD, saldırı, tanker, destroyer, Umman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
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