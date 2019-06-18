Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Muallim, “Umuyoruz ki ordumuz ve Türkiye ordusu savaşmayacak. Bu bizim ilkeli duruşumuz” dedi.
'TÜRKİYE SURİYE'DE NE YAPMAK İSTİYOR?'
Muallim, “Savaştığımız kesim teröristler, özellikle İdlib’dekiler, ki orası da Suriye’ toprağı, ülkemizin bir parçası. Soru şu ki, Türkiye Suriye’de ne yapmak istiyor? Türkiye, Suriye toprağının bir bölümünü işgal ediyor ve Suriye’nin belli bölgelerinde askeri varlığı mevcut” diye konuştu.
Suriyeli Bakan, “(Türkiye) Nusra cephesini mi koruyor? Doğu Türkistan İslam Hareketi’nin de dahil olduğu terörist grupları mı koruyor? Bu sorular Türkiye’ye sorulmalı, gerçek amaçları ne? Biz bu terörist gruplara ve örgütlere karşı savaşıyoruz. Tüm dünya biliyor ki bizim savaştığımız bu gruplar teröristler” dedi.
BAKANLIK: SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ
Saldırıya ağır silahlarla karşılık verildiği açıklanmıştı.
ÇİNLİ BAKANDAN UYARI: ORTADOĞU'DA PANDORA’NIN KUTUSUNU AÇMAYIN
Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ABD ve İran arasında artan gerilime işaret ederek Ortadoğu’da ‘Pandora’nın kutusunun’ açılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Özelikle ABD’ye seslenen Wang, “ABD aşırı baskı yöntemini değiştirmeli. Tek taraflı davranışların uluslararası hukukta yeri yok. Sorunu çözmediği gibi daha büyük krizlere yol açıyor” uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devreye sokması ve İran Devrim Muhafızları'nı ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımlamasıyla ilişkiler giderek gerildi.
İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmak adına girişimlerde bulunmakla suçlayan ABD son olarak ‘bölgedeki Amerika çıkarları ve askerlerine yönelik saldırı tehdidi’ olduğu gerekçesiyle Ortadoğu’ya takviye asker gönderme kararı aldı. ABD bölgeye çok sayıda uçak gemisi ve bombardıman uçakları sevk etti.
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