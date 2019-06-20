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    'Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından Kahtani, Lübnan Başbakanı Hariri'yi istifa için tehdit etti'

    © AFP 2019 / Bandar AL-JALOUD
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda, Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Suud el Kahtani'nin, 2017 yılında Riyad ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Saad el Hariri'yi ‘tehdit ederek istifaya zorladığı’ belirtildi.

    BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporunda, Suudi Arabistanlı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Kahtani'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün yanı sıra, Hariri'nin 2017 yılında Suudi Arabistan ziyareti sırasındaki istifasıyla ilişkili olduğuna işaret edildi.

    ‘AŞAĞILAYICI VE ACIMASIZ MUAMELEYE MARUZ KALDI’

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
    BM'nin Cemal Kaşıkçı raporu: Veliaht Prens Selman'ın soruşturulması için güvenilir kanıtlar var
    Raporda, Hariri'yi 2017 yılında Riyad'da bir hotel odasında ‘sorgulayan ve tehdit eden iki kişiden birisinin Kahtani’ olduğu aktarıldı.

    Callamard'ın konuştuğu olayla ilişkili kişiler, ‘Başbakan Hariri'nin psikolojik işkencenin yanı sıra insanlık dışı, aşağılayıcı ve acımasız muameleye maruz kaldığını’ anlattı.

    ‘ALTI KADIN AKTİVİSTİ PARÇALARA AYIRARAK TUVALETE ATMAKLA TEHDİT ETTİ’

    Suud el Kahtani'nin Hariri'yi istifaya zorlama konusunda ‘şahsen aktif rol aldığına’ yer verilen raporda, Kahtani'nin ayrıca tutuklanan altı kadın aktivisti ‘parçalara ayırarak tuvalete atmakla’ tehdit ettiği öne sürüldü.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz- Lübnan Başbakanı Saad Hariri
    © REUTERS /
    Hariri, istifa krizinden sonra ilk kez Suudi Arabistan'da
    Callamard, raporunda, Kahtani'nin resmi görevlerinden alınmasının, "Suudi Arabistan hükümetinin Kahtani'nin cinayetteki ilişkisi ve sorumluluğunun itirafı" olarak niteledi.

    Suud el Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu nedeniyle yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor.

    LÜBNAN BAŞBAKANINDAN SUUDİ ARABİSTAN'DA SÜRPRİZ İSTİFA

    Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, Ekim 2017'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, canlı yayında televizyonlara bağlanarak ülkesinin içinde bulunduğu şartlarla ilgili ‘İran ve Hizbullah'ı suçlayan’ bir metin okuyarak istifa etmişti.

    Saad el Hariri
    © REUTERS / Jamal Saidi
    Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Hariri'nin gözaltında tutulduğunu varsayıyoruz
    Lübnan başbakanından daha sonra haber alınamaması üzerine Suudi Arabistan makamlarının Hariri'yi zorla alıkoyduğu ve istifaya zorladığı iddiaları dolaşmıştı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un araya girmesiyle serbest bırakılan Hariri, ülkesine döndükten sonra istifa kararından geri döndüğünü açıklamıştı.

    Macron daha sonra Suudi Arabistan'ın Hariri'yi zorla tuttuğunu söylemesine rağmen, Lübnan Başbakanı ve Suudi Arabistan yetkilileri bunu reddetmişti.

    ‘ELEKTRONİK SİNEKLERİN LİDERİ OLARAK BİLİNİYOR’

    Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Suud el Kahtani, cinayet haberlerinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Buna rağmen, Suudi Arabistan'da devam eden yargılama sürecinde Kahtani'nin ismi zanlı listesinde yer almıyor ve uluslararası basındaki bazı iddialara göre Kahtani aynı görevine gayri resmi olarak devam ediyor.

    Cemal Kaşıkçı cinayeti
    © REUTERS / Leah Millis
    Cemal Kaşıkçı davası: Azmettirici olduğu söylenen Prens Selman'ın sağ kolu duruşmaya katılmadı
    Sosyal medyada özellikle Suudi Arabistan'ın Bin Selman liderliğindeki yeni yönetimine muhalif veya bu potansiyeldeki kişi ve kurumları karalayan, bunlara karşı ciddi bir kampanya yürüten ‘Elektronik Sinekler’in lideri olarak bilinen, ‘gizli enformasyon bakanı’ Kahtani, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan düzeyinde görev yapıyordu.

    Kahtani, Kraliyet Mahkemesi’nde 10 yıl görev yaptı ve zamanla saray içindeki dinamiklere, bağlantı ve sırlara hakim olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

    Kraliyet Divanı Danışmanı unvanıyla Veliaht Prens'in basın işleri ve imaj yönetimi çalışmalarını yöneten Kahtani, sosyal medyada kurduğu binlerce kişilik ‘trol ordusuyla’ aralarında Kaşıkçı'nın da bulunduğu muhalifleri tehdit etti.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
    Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
    Uluslararası basında Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer aldı.

    Suudi Arabistan yönetimi, cinayet skandalının patlak vermesi üzerine Kahtani'yi görevden almak zorunda kaldı ve yurt dışına çıkma yasağı getirdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında ise Kahtani hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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    Etiketler:
    İstanbul, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Elektronik Sinekler, Emmanuel Macron, Muhammed bin Selman, Agnes Callamard, Saad el Hariri, Lübnan, Riyad, Suud el Kahtani, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı
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